Belgeler sızdırıldı! Ukrayna, PKK ile Rusya'ya karşı ortak saldırı planlamış!

Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sızdırılan belgelerinde Ukrayna askeri istihbaratının, Suriye’de SDG bünyesindeki terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriye’deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapmayı planladığına dair bilgilerin olduğunu yazdı.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, saldırı planlarının detayları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin operasyonu durdurmaması durumunda sürecin nasıl devam edeceği konusunda bilgiler yer aldı.

Belgelerde, Ukrayna askeri istihbarat görevlilerinin, Rusya’ya karşı planladığı olası saldırıda hükümetle herhangi bir bağlantı kurulmaması için Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG militanlarını eğiterek saldırıları bu gruplar aracılığıyla yapmayı öngördüğü iddia edildi.

KÜRT BÖLGELERİNDEKİ RUS MEVZİLERİNE SALDIRI YASAĞI

Planlarda, Rus Wagner güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar da yer aldı. PKK/YPG’nin, eğitim, lojistik destek, savunma sistemleri ve operasyonlardaki rolünün gizli tutulacağına dair garanti verilmesi durumunda teklife sıcak baktığı belirtilen gizli belgelerde, PKK/YPG’nin ayrıca Kürt bölgelerindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı yapılmaması şartını koştuğu ifade edildi.

PLAN, ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN DOLAYI ARALIK 2022’DE ASKIYA ALINMIŞ

Zelenskiy’nin operasyon planlarını geçen yılın aralık ayı sonunda askıya aldığı aktarılan haberde, bunun sebeplerinin ise plana dair “Kürtler arası sınır kontrolü meselesi ve bir operasyon merkezi kurma” gibi lojistik zorlukların tespit edilmesi, Ukrayna’nın kısıtlı drone tedariki, saldırıların başarılı olup olmayacağı şüphesi ve ABD baskısı olabileceği belirtildi.

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Haberde Rusya’nın, Suriye hava sahasını “daha agresif” şekilde denetlemesi veya hava savunma silahlarının yerini değiştirmesi durumunda bu tür saldırıların ABD’nin Suriye’nin doğusundaki koalisyon operasyonlarını “güçleştireceği” ifade edildi.

Gazetenin yorumunda, Ukrayna’nın, Suriye’de yeni cephe açma planıyla bölgede aktif olan Rus ve Rus güvenlik şirketi Wagner güçlerinin maliyetini ve zayiatını artırmayı amaçladığı, böylece Rus kaynaklarının Ukrayna’dan Suriye’ye kaydırılmasının amaçlanıyor olabileceği ifade edildi.