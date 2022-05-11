  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Belediye otobüsünde yılan paniği
Yerel

Belediye otobüsünde yılan paniği

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen ve paniğe neden olan yılan kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 13:49:00 - 2022-05-11 13:58:13
Belediye otobüsünde yılan paniği

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefere saatini bekleyen bir belediye otobüsünün yakınında bulunan 2 kadın bir anda çığlık atarak kaçmaya başladı. Otobüsün sürücüsü ne olduğunu anlamaya çalışırken otobüse doğru yaklaşan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı fark etti. Sürücü bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yakalanan yılan doğal yaşam ortamına bırakıldı

İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından itfaiye personeli tarafından yalanan yılan, vatandaşların bulunduğu alandan uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay