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Belçikalı bakandan dikkat çeken karar: İtiraz edeceğiz

Belçika Göç Bakanı De Block, ülke mahkemesinin DAEŞ militanlarıyla evli 2 kadının ve 6 çocuğun Belçika'ya geri getirilmesi kararına itirazda bulunacaklarını açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 22:57
Belçikalı bakandan dikkat çeken karar: İtiraz edeceğiz

Belçika Göç Bakanı De Block, Brüksel Mahkemesinin DAEŞ militanlarıyla evli 2 kadının ve 6 çocuğun ülkeye geri getirilmesi kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Belçika Mahkemesi, DAEŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye’de YPG’nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükumete talimat vermişti.,

"Ne yapabiliriz bunu görüşeceğiz”

Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, Brüksel Mahkemesinin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. “Çocukların sorumluluğunu üstlenebiliriz ancak annelerinin sorumluluğunu üstlenemeyiz” diyen De Block, “Karara itiraz edip 6 çocuk için ne yapabiliriz bunu görüşeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Çocukları geri getireceğiz”

Çocukların içinde bulunduğu durumu seçme gibi şansı olmadığını söyleyen Bakan De Block, “Böyle bir durumun içinde doğmayı seçmeyen çocuklar ile anneler arasında bir ayrım yapmalıyız. Altı çocuktan dördünün, burada büyükannesi ve büyükbabası da bulunan Belçikalı çocuklar. Çocuklardan biri de çok hasta. Bu konudaki sorumluluklarımızı almak zorundayız” diye konuştu.

Belçika vatandaşı olan Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı iki kadın ve 6 çocuğu YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığı tespit edilmiş, hükumetin 40 gün içinde aileleri getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödemesi yönünde karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 22:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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