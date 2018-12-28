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Belçika göçmenlere şart koştu! 1 Ocak'tan itibaren...

Belçika, Flaman bölgesinde yaklaşık 20 iş kolu için nitelikli göçmenlere kapılarını açacağını duyurdu.

28 Aralık 2018 Cuma 22:53
Belçika göçmenlere şart koştu! 1 Ocak'tan itibaren...

Belçika'nın Flaman bölgesinin, 1 Ocak'tan itibaren eğitimli ve nitelikli göçmenlere kapılarını açacağı açıklandı.

İstihdamdan sorumlu Flaman Bakan Philippe Muyters, basına yaptığı açıklamada, Flaman bölgesinde yaklaşık 20 iş kolu için nitelikli göçmenlere kolaylık sağlanacağını bildirdi.

"Ekonomik büyümemiz için şart"

Muyters, aralarında hemşireler, teknisyenler, vinç operatörleri, kasap ve şeflerin de bulunduğu 20 farklı iş kolundan bölge nüfusunun yetersiz kaldığını kaydederek, bu çerçevede göçmenlerin bölgeye gelişinin kolaylaştırılacağını vurguladı.

Bu alanlarda çalışabilecek eğitimli göçmenlerin sınava tabi tutulduktan sonra ilk etapta bir yıl yerine üç yıllık çalışma izni alabileceğini belirten Muyters, göçmenlere dört yıllarını doldurduktan sonra süresiz ikamet ve çalışma imkanı sağlanacağını söyledi.

Muyters, "Bu tarz ekonomik göçü sağlamak ekonomik büyümemiz için şart." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:53
  1. Belçika
  2. Göçmenler

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