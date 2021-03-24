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Biyografi Behiye Eker kimdir, nerelidir?
Biyografi

Behiye Eker kimdir, nerelidir?

AK Parti’de 7. olağan büyük kongre heyecanı var. 2023 seçimlerine gidecek olan kadroyu bu kongrede belirleyen AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklandı. AK Parti MKYK listesinde Behiye Eker de yer aldı. Behiye Eker’in AK Parti MKYK listesinde yer almasından sonra Behiye Eker kimdir, nerelidir? Behiye Eker hangi görevlerde bulundu, Behiye Eker ne iş yapmakta soruları sorulmakta. İşte Behiye Eker biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:36:00 -
Behiye Eker kimdir, nerelidir?

AK Parti 7. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yeniden şekillendi. Buna göre AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler arasında Behiye Eker de var. Peki Behiye Eker kimdir, nerelidir?

Behiye Eker kimdir?

1979'da Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. işletme alanında yüksek lisans yaptı. Kendisine ait hukuk bürosunda avukat olarak çalışmaktadır. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de çeşitli kademelerde görev aldı. iyi düzeyde İngilizce bilen Albayrak, evli ve 1 çocuk annesidir.

 

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