AK Parti 7. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yeniden şekillendi. Buna göre AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler arasında Behiye Eker de var. Peki Behiye Eker kimdir, nerelidir?

Behiye Eker kimdir?

1979'da Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. işletme alanında yüksek lisans yaptı. Kendisine ait hukuk bürosunda avukat olarak çalışmaktadır. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de çeşitli kademelerde görev aldı. iyi düzeyde İngilizce bilen Albayrak, evli ve 1 çocuk annesidir.