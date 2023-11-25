Bebek katili Netanyahu'dan skandal sözler... İspanya ve Belçika'ya 'teröre destek vermekle' suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun İsrail'in Gazze'de sivil katliamı durdurması ve uluslararası insancıl hukuka uymadığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, iki lider için kınama mesajı yayımladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kızdırdı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'deki sivillerin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutmayan Sanchez ve De Croo'nun açıklamalarını şiddetle kınadığı ifade edildi.

İKİ ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise yaptığı açıklamada, Sanchez ve De Croo'yu "teröre destek vermekle" itham ederken, ülkedeki İspanya ve Belçika büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını belirtti. Cohen ayrıca İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka göre hareket ettiğini iddia etti.

İSPANYA'DAN TEPKİ: "TERÖR SUÇLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise yayınladığı videolu mesajında, "İsrail hükümetinin İspanya ve Belçika Başbakanı'na yönelik suçlamaları tamamen yanlıştır ve kabul edilemez. Bunu kategorik olarak reddediyoruz" dedi. Albares daha sonra "terör" suçlamaları nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını söyledi.

"SİVİLLERİN AYRIM GÖZETMEKSİZİN ÖLDÜRÜLMESİ KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Sanchez, Belçikalı mevkidaşı De Croo ile birlikte Mısır-Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki halkın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için kalıcı bir insani ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrail'in kendini savunma hakkını da yineliyorum ancak bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerekiyor ve durum böyle değil. Binlerce erkek ve kız çocuğunun da aralarında bulunduğu sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin nihayet Filistin Devleti'ni tanımasının zamanı geldi. Bu, yeterince önemli ve AB olarak birlikte yapmamız gereken bir şey. Ancak bu olmazsa İspanya kendi kararlarını alacaktır" demişti.

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"BİR TOPLUMUN YOK EDİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Belçika Başbakanı De Croo ise, "Öncelikle şiddeti durduralım. Rehineleri serbest bırakalım. Yardımları içeri sokalım. İlk öncelik, acı çeken insanlara yardım etmektir" ifadelerini kullanmıştı. Kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğunu vurgulayan De Croo, bunun birlikte yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bu ancak her iki tarafın da bu anlaşmazlığın çözümünün asla şiddet olmayacağını anlaması durumunda birlikte inşa edilebilir. Bu çatışmanın çözümü herkesin masaya oturmasıdır. Askeri bir operasyonun uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerekiyor. Sivillerin öldürülmesinin artık durdurulması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz" demişti.

İKİ LİDERİN BÖLGEDEKİ TEMASLARI

İspanya Başbakanı Sanchez ve Belçikalı mevkidaşı De Croo, perşembe günü ise İsrail'de Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti. İki lider daha sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirmişti. Sanchez, bir Filistin devleti kurulması kapsamında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini ortaya atmıştı.

Öte yandan iki Avrupa ülkesinin başbakanı, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve insan haklarına saygı duyulması konusunda sesini en yüksek çıkaran AB liderleri olmuştu.