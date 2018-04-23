Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BBP lideri Mustafa Destici'den CHP-İYİ Parti yorumu

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini yorumladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:06
BBP lideri Mustafa Destici'den CHP-İYİ Parti yorumu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)  vereceği karar beklenebilirdi ama beklenmedi. Bu da 15 vekilin geçişinin sadece seçimlere katılmak için değil, aslında onun arkasında daha büyük iş birliğinin, amacın, hedefin olduğunu gösteriyor. Cumhur ittifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor." dedi.

"MİLLET VE SEÇMEN NEZDİNDE BU İŞ KABUL GÖRMEDİ"

CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin soru üzerine Destici, bu olayın millet ve seçmen nezdinde kabul görmediği yönünde bir gözlemi olduğunu aktardı.

"YSK'NIN KARARI BEKLENEBİLİRDİ"

Bu hamlenin İYİ Parti'nin seçime girmesi niyetiyle yapıldığı yönündeki açıklamalara değinen Destici, şöyle konuştu:

"Şayet niyet öyleyse, o zaman Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karar beklenebilirdi. Çünkü benim bildiğim ve aldığım bilgi; Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladıktan sonra da grup kurularak seçime girilebilirdi. Bu imkan vardı.

"DAHA BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ VAR"

Ama Yüksek Seçim Kurulu kararı beklenmedi. Bu da 15 vekilin geçişinin sadece seçimlere katılmak için değil, aslında onun arkasında daha büyük iş birliğinin, amacın, gayenin hedefin olduğunu gösteriyor. Bunun da zaten yavaş yavaş belirtileri çıkmaya başladı. Amaç ve gaye şu; Cumhur ittifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde seçtirmemeye yönelik bir çalışma yürütülüyor."

"ETİK BULMUYORUM"

Destici, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini etik bulmadığını vurgulayarak, bu milletvekillerinin açıklama sırasındaki yüz ifadelerinin de bunu ortaya koyduğunu savundu.

"BİZ DURUŞUMUZU 16 NİSAN REFERANDUMUNDA ORTAYA KOYDUK"

Bir başka soruyu yanıtlarken de Destici, BBP olarak 16 Nisan referandumunda "evet" diyerek duruşlarını ortaya koyduklarını, uyum ve ittifaka ilişkin yasal düzenlemeleri de desteklediklerini bildirdi.

Destici, "AK Parti ve MHP arasında ittifak gündeme geldiğinde de biz ilk günden, bunu Devlet Bey açıkladığında ben olumlu, doğru bulduğumu BBP olarak desteklediğimizi ifade ettim. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmelerde bu ittifakın içinde yer alacağımızı ifade ettim. İnşallah da yer alacağız. Zaten dün yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında da bu karar bir kere daha vurgulandı." diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:06
  1. MHP
  2. chp
  3. bbp
  4. istifa
  5. Büyük Birlik Partisi
  6. mustafa destici
  7. vekiller
  8. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu'dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı
    1. Mevlüt Çavuşoğlu'dan Belçikalı..
    2. Kanada'da araç yayaların arasına daldı!
    3. Aybaba: Yakışmıyor bize
    4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk..
    5. Süleyman Soylu’dan ABD’ye çok sert..
    6. Real Sociedad tarihe geçti!
    7. Diş eti kanaması neden olur? Diş eti..
    8. Olayın kahramanı Yıldırım, pozisyonu..
    9. Fenerbahçe açıkladı! Gözler Aziz..
    10. Zamanında müdahale hayat kurtardı
    11. Çiftlik Bank'ın beynine operasyon:..
    12. 4 metre derinliğinde göçük altında kaldı
    13. BBP lideri Mustafa Destici'den CHP-İYİ..
    14. Bakın bu fotoğrafın aslı neymiş?
    15. Freni tutmayan traktör son anda..
    16. Kadıköy'de ilginç önlem! Peruklar..
    17. Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'dan..
    19. Mehmetçik, PKK'nın 'Girilmez' dediği..
    20. Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak