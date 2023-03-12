BBC'de İstanbul depremi tahmini

İngiliz yayın kuruluşu BBC İstanbul’da olması beklenen depremi gündemine taşıdı.

'Türkiye depremi: İstanbullular evlerinin yıkılmasından korkuyor’ başlıklı haberde muhtemel bir depremin bilançosu açıklandı.

Haberde, “Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 50.000 kişinin ölümüne yol açan iki güçlü deprem, Türkiye'nin en büyük şehrine yeni bir zorunluluk getirdi. 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan şehir Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor ve uzmanlar 2030'dan önce büyük depreminin olacağını tahmin ediyor. Şehirdeki binaların yaklaşık %70'i, 1999'da daha katı inşaat standartları uygulayan kural değişikliklerinden önce inşa edildi ve bu nedenle potansiyel olarak güvensiz kabul ediliyor. Sadece üç ay önce, bir araştırma burada bir depremin 90.000 kadar insanı öldürebileceğini söyledi. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı. Güneydeki depremlerden bu yana İstanbul belediyesine bina güvenlik kontrolü için 100.000'den fazla yeni başvuru yapıldı. Kontrol için bekleme listesi üç aya, ardından dört aya kadar çıkıyor ve yükselmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ev sahipleri kadar kiracıların da artık bu başvuruyu yapabileceği bilgisine yer verilen haberde 'ancak bazıları mali sonuçlar nedeniyle hala başvurmuyor' denildi.

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