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İSLAM Bayramda hangi dualar okunur zikirler yapılır? Subhanallahi ve bihamdihi faziletleri
İSLAM

Bayramda hangi dualar okunur zikirler yapılır? Subhanallahi ve bihamdihi faziletleri

Bayramda kaç Subhanallahi ve bihamdihi okunmalı? Mübarek ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Vatandaşlar bayram günü hangi duaları okumaları gerektiği, hangi teşbihleri çekmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, bayramda hangi zikirler yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:20:00 -
Bayramda hangi dualar okunur zikirler yapılır? Subhanallahi ve bihamdihi faziletleri

Mübarek ramazan ayına veda edildi. Bayrama erişenler bu mübarek günlerde hangi duaları okuyup, hangi zikirleri yerine getirmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, bayram günü Subhanallahi ve bihamdihi kaç kez okunur?

Bayramda hangi dualar okunur zikirler yapılır? Subhanallahi ve bihamdihi faziletleri

Din büyükleri bayram günlerinde 300 kez Subhanallahi ve bihamdihi zikrinin okunmasının son derece önemli olduğunu ifade ediyor.

Subhanallahi ve bihamdihi anlamı: Ben, Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim

"Kim bayram günü 300 defa :"Sübhanallahi ve bi hamdihi" der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine bin nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü Teala kendisinin kabri için de bin nur verir." (Taberani,Meu'cemü'l-Evsat,1/357)

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: “Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, ‘subhânallâhi ve bi-hamdihi’ demektir” buyurdu.” (Müslim)

Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e; ‘sözlerin en faziletlisi hangisidir?’ diye soruldu. Şöyle buyurdu: Allah’ın melekleri ve kulları için seçtiği ‘subhânallâhi ve bi-hamdihi’ sözüdür.” (Müslim) 

 “Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: ‘Subhânallâhi ve bi-hamdihi, sübhânallahi’l-azîm.’

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