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İSLAM Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?
İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kaç rekat? Mübarek ramazan ayının sonuna gelindi. 13, 14 ve 15 Mayıs günlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Bayram namazı için camilere gidecek olanlar ise bayram namazının kaç rekat olduğunu, nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı nasıl kılınıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:08:00 -
Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

13 Nisan 2021’de başlayan 11 ayın sultanı ramazan bugün sona eriyor. 13 Mayıs Perşembe sabahı ise bayram namazı kılınacak. Bayram namazı kılmak isteyenler ise namaza nasıl niyet edeceklerini, bayram namazının kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, bayram namazına nasıl niyet edilir?

Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında, bayram namazı kılınamamıştı. Bu yıl ise alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar namazlarını kılabilecek. Namaza gitmeden önce pek çok kişi bayram namazının nasıl kılınması gerektiğini araştırıyor.

Namaza başlamadan önce mutlaka niyet edilmelidir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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