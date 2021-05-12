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İSLAM Bayram namazı nasıl kılınır?
İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı öncesi en çok araştırılan konuların başında 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?' geliyor. Namaz esnasında yanlışlık yapmak istemeyen müminler sorgulamayı yoğunlaştırdı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:41:00 -
Bayram namazı nasıl kılınır?

Mübarek Ramazan Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sona ermesi ile birlikte müminler, Ramazan Bayramı’nı kutlayacaklar. Ramazan Bayramı’nın bu yıl tam kapanma sürecinde denk gelmesi, Bayram Namazı nasıl kılınır? Bayram Namazı camilerde kılınacak mı, evde bayram namazı nasıl kılınır gibi soruların araştırılmasına neden oldu. Bayram Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bayram Namazı camilerde kılınacak mı, evde bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı nasıl kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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