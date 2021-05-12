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İSLAM Bayram namazı kılınacak mı? Yarın bayram namazı kılınacak mı?
İSLAM

Bayram namazı kılınacak mı? Yarın bayram namazı kılınacak mı?

Yarın bayram namazı kılınacak mı? Milyonlarca Müslüman ‘yarın bayram namazı kılınacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan açıklama geldi. Peki, bayram namazına gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:16:00 - 2021-05-12 14:17:14
Bayram namazı kılınacak mı? Yarın bayram namazı kılınacak mı?

Türkiye’de 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl ramazan bayramında, bayram namazı kılınmamıştı. Peki, yarın camiler açık mı?

Bayram namazı kılınacak mı? Yarın bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının kılınıp kılınmayacağına ilişkin TRT 1 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum” dedi.

İl il bayram namazı vakitleri şöyle:

Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10.

 

Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

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