Bayram namazı kılınacak mı?
İl il bayram namazı vakti | Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle bayram namazı kılınamamıştı. Peki, bu yıl bayram namazı kılınacak mı? İl il bayram namazı saatleri | Bayram namazı var mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl bayram namazı kılınamamıştı. Bu yıl ise teravih namazları camilerde kılınamadı. Peki, ramazan bayramı namazı kılınacak mı? Bayram namazı kılınacak mı?
Bayram namazı kılınacak mı?
Milyonlarca kişi bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şu an camilerimizde nasıl cuma namazları kılıyorsak bayram namazları da kılınacak inşallah” açıklamasında bulunmuştu. 13 Mayıs Perşembe sabahı bayram namazı kılınacak. İşte, il il bayram namazı vakitleri:
Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10.