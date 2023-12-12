Baykar’ın İHA ve akıllı sistemleri dünyayı ayağa kaldırıyor! Selçuk Bayraktar'ın üretim merkezleri devlet desteği aldı

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, insansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımı için proje bazlı devlet yardımı almaya hak kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce sadece İstanbul’da yapılması planlanan yatırım, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Baykar, bu illerde kurduğu veya kuracağı test ve geliştirme merkezleri için de devlet desteğinden yararlanabilecek.

Baykar, ihracat gelirleriyle yatırımlarını sürdürüyor

Baykar, Türkiye’nin önde gelen İHA ve akıllı sistemler üreticisi olarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyük başarılara imza atıyor. Şirket, ihracat gelirlerinden elde ettiği kaynaklarla yatırımlarına devam ediyor. Baykar, İstanbul’da kurduğu AR-GE merkezinin yanı sıra, Edirne ve Tekirdağ Çorlu’da tamamen öz kaynaklarıyla İHA test ve geliştirme merkezleri inşa ediyor. Bu merkezler, Baykar’ın üretim kapasitesini ve kalitesini artıracak.

İHA ve akıllı sistemler üretimi, Türkiye’nin stratejik hedefleri arasında

İHA ve akıllı sistemler üretimi, Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Türkiye, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor. Baykar, bu hedefe ulaşmak için önemli bir rol oynuyor. Şirket, hem sivil hem de askeri alanda kullanılan İHA ve akıllı sistemler geliştiriyor. Baykar’ın ürettiği İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında büyük başarı sağlıyor.