  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremden etkilenen illerde depremi yaşayan vatandaşlara verilen destek: yapılandırma taksiti süresi uzatıldı!

İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu

Yılbaşına kadar sürecek! İstanbul'da resmen başladı

2024'te asgari ücret yol gösterici olacak ama! En yüksek zammı bu sektör yapacak!

Engelli emekliliği mi malulen emeklilik mi? İşte rapor alma ve prim şartları

Vatandaş yeni yılda da "açık"ta kalacak ! Faiz artışları borçlanmayı daha da artırdı

Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

İYİ Partili İbrahim Özkan görevinden istifa etti

Faruk Koca istifa etti!

Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!
Teknoloji Baykar’ın İHA ve akıllı sistemleri dünyayı ayağa kaldırıyor! Selçuk Bayraktar'ın üretim merkezleri devlet desteği aldı
Teknoloji

Baykar’ın İHA ve akıllı sistemleri dünyayı ayağa kaldırıyor! Selçuk Bayraktar'ın üretim merkezleri devlet desteği aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 23:38:00 - 2023-12-12 23:43:10
Baykar’ın İHA ve akıllı sistemleri dünyayı ayağa kaldırıyor! Selçuk Bayraktar'ın üretim merkezleri devlet desteği aldı

BAYKAR lideri Selçuk Bayraktar'ın İHA ve akıllı sistemler üretiminde yeni bir dönem başlatıyor. Şirket, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’da kurduğu test ve geliştirme merkezleri için proje bazlı devlet teşviki almaya hak kazandı. Dikkat çeken bir detayı: Bu sayede Baykar, sessiz sedasız hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artıracak.

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, insansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımı için proje bazlı devlet yardımı almaya hak kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce sadece İstanbul’da yapılması planlanan yatırım, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Baykar, bu illerde kurduğu veya kuracağı test ve geliştirme merkezleri için de devlet desteğinden yararlanabilecek.

Baykar, ihracat gelirleriyle yatırımlarını sürdürüyor

Baykar, Türkiye’nin önde gelen İHA ve akıllı sistemler üreticisi olarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyük başarılara imza atıyor. Şirket, ihracat gelirlerinden elde ettiği kaynaklarla yatırımlarına devam ediyor. Baykar, İstanbul’da kurduğu AR-GE merkezinin yanı sıra, Edirne ve Tekirdağ Çorlu’da tamamen öz kaynaklarıyla İHA test ve geliştirme merkezleri inşa ediyor. Bu merkezler, Baykar’ın üretim kapasitesini ve kalitesini artıracak.

İHA ve akıllı sistemler üretimi, Türkiye’nin stratejik hedefleri arasında

İHA ve akıllı sistemler üretimi, Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Türkiye, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor. Baykar, bu hedefe ulaşmak için önemli bir rol oynuyor. Şirket, hem sivil hem de askeri alanda kullanılan İHA ve akıllı sistemler geliştiriyor. Baykar’ın ürettiği İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında büyük başarı sağlıyor.

Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti!
Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti!

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm! Kentsel dönüşüm başlayacak!
İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm! Kentsel dönüşüm başlayacak!

Yaşam

İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm! Kentsel dönüşüm başlayacak!

Stoltenberg Suudi Arabistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi
Stoltenberg Suudi Arabistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi

Dünya

Stoltenberg Suudi Arabistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Yeni isim o olacak
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Yeni isim o olacak

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadro değişiyor! Yeni isim o olacak

Türk şirketi son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu: Bu sefer Irak'ta soya fasulyesi işleme tesisi kuruyor!
Türk şirketi son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu: Bu sefer Irak'ta soya fasulyesi işleme tesisi kuruyor!

Ekonomi

Türk şirketi son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu: Bu sefer Irak'ta soya fasulyesi işleme tesisi kuruyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23