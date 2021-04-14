  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

İngiltere'de Coronavirus vaka ve ölü sayıları düşüyor

Sözde kadın hakkı savunucuları Halk Tv'de buluştu: Pes dedirten gerekçe ile annelere sağlanan pandemi kolaylığını hedef aldılar!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs çıkışı! 'Katil olursun'

Fransa’da 3 genç, belgeselleriyle Müslüman azınlıkların hikayelerine kapı aralıyor

Canikli’den CHP’ye sert tepki: 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?

Avusturya İslam Cemaati kapatılan camiyi yeniden açacak

Şehitlerimizle dalga geçmişti: FETÖ'nün ateist yazarı mahkemede kıvırdı!

Bayraktar sert tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Spor Bayern Münih kazandı ama turlayan PSG oldu
Spor

Bayern Münih kazandı ama turlayan PSG oldu

Bayern Münih'e 1-0 kaybeden PSG, Devler Ligi çeyrek finalinde 3-2'i kazandığı için gol kuralıyla yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 05:57:00 -
Bayern Münih kazandı ama turlayan PSG oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i konuk etti. Maça etkili başlayan PSG üst üste fırsatlarla gol aradı. Fransız ekibinde Neymar'ın 35. ve 37. dakikalarda iki şutu direkten dönerken 40. dakikada Bayern Münih, Eric Maxim Choupo-Moting ile 1-0 öne geçti.

Kamerunlu futbolcunun eski takımına attığı golle Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tur için farkı açmayı hedefleyen Bayern Münih rakip kalede gol ararken Paris Saint-Germain de rakibinin verdiği açıkları kullanarak çok sayıda gol fırsatı yakalasa da skor tabelası değişmedi.

90 dakikanın sonunda Bayern Münih tek golle kazanırken toplamda oluşan 3-3'lük sonuca rağmen Paris Saint-Germain deplasmanda attığı gollerin avantajıyla turlamayı başardı.

İstanbul'daki dev final yolunda Paris Saint-Germain son dört takım arasına girerken son şampiyon Bayern Münih turnuvaya veda etti. İki takım geçen yıl finalde karşılaşmış ve Bayern 1-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı
Gündem

CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı

Seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderlikte 4.'lüğe fırladı. İşte kamuoyu ile..
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
24 saat evli kaldı, ömür boyu nafaka ödeyecek!
Gündem

24 saat evli kaldı, ömür boyu nafaka ödeyecek!

Kastamonu'da 4 yıl önce evlendiği ve sadece 1 gün evli kalıp kendisini terk eden karısına her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen talih..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay