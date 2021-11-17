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Spor Bayern Münih-Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Bayern Münih-Fenerbahçe maç sonucu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 10. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Beko maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:11:00 -
Bayern Münih-Fenerbahçe maç sonucu

THY Avrupa Ligi’nin 10. Haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Peki, maç ne oldu?

Bayern Münih-Fenerbahçe maç sonucu

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih’e 71-63 yenildi.

Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı. Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.

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