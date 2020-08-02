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Aktüel

Bayburt'ta devrilen pikabın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:11:25 -
Bayburt'ta devrilen pikabın sürücüsü öldü

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında pikap sürücüsü hayatını kaybetti.

İl merkezine bağlı Yazyurdu köyünün dağlık alanında devrilen pikabı fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda yer alan H.Y'nin (72) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan araç sürücüsünün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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