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Spor Batshuayi sonrası yeni forvet bulundu!
Spor

Batshuayi sonrası yeni forvet bulundu!

Beşiktaş Jordy Caicedo için CSKA Sofia ile görüşmelerini sürdürüyor. Ekvadorlu oyuncu ile el sıkışan siyah beyazlılar, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 10:56:00 -
Batshuayi sonrası yeni forvet bulundu!

Beşiktaş hayal kırıklığı oluşturan Batshuayi sonrası,  Jordy Caicedo için CSKA Sofia ile görüşmelerini sürdürüyor. Ekvadorlu oyuncu ile el sıkışan siyah beyazlılar, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş, Jordy Caicedo için temaslarına devam ediyor.

Ekvadorlu forvet ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, CSKA Sofia ile henüz anlaşma sağlayamadı.

3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak isteyen siyah beyazlılar, ödeme planı için görüşmelere devam ediyor.

Bulgar ekibi bonservis bedelinin büyük kısmını peşin talep ediyor. Siyah beyazlılar bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

Beşiktaş ile CSKA Sofia'nın, ödeme şartları konusunda anlaşma sağlaması halinde transfer tamamlanacak.

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı.

 

Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.


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