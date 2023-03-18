Batman'da un ve çakıl taşı yüklü 2 tır devrildi!
Batman'da biri çakıl taşı, diğeri un yüklü 2 tır, sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Batman'da biri çakıl taşı, diğeri un yüklü 2 tır, sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Batman-Kozluk karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 49 AAD 773 plakalı un yüklü tır ile plakası öğrenilemeyen çakıl taşı yüklü tır, sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle tırlardaki çakıl taşı ile un çuvalları yola saçıldı.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. (İLKHA)