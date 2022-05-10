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Yerel Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı
Yerel

Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı

Batman-Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 02:03:00 -
Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı

Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. 06 CDY 966 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı, meydana gelen kazada 50 koyun telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 122 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman-Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

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