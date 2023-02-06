Batman Valisi Canalp: 111 binayla ilgili hasar tespit talebi var

Ülke olarak en ağır afetlerden bir tanesini yaşadıklarını belirten Vali Canalp, "Çok büyük bir deprem. Bu deprem Batman'ımızda da hissedildi. Halihazırda biri ağır olmak üzere 20 hafif yaralımız var. Bu hafif yaralı vatandaşlarımızın ayakta tedavileri yapıldı. Ağır yaralı vatandaşımız da balkondan atlamak suretiyle yaralanmıştır. Şu ana kadar 111 binayla ilgili hasar tespit talebi gelmiş durumdadır. Tespiti yapılan 40 binadan 2'si ağır hasarlı, 38 bina ise az hasarlı durumdadır." dedi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde güçlü bir şekilde hissedilen deprem bölgeleri olan Diyarbakır'a 3 ambulans ve 1 UMKE timi. Kahramanmaraş'a 1 ambulans, 1 UMKE timi, Şanlıurfa'ya 2 ambulans, Adıyaman'a 2 ambulans, 2 UMKE timi destek ekiplerimiz yola çıkmış bulunmaktadır. 1 Genel Cerrah, 1 beyin cerrahı ve 2 Ortopedi doktoru olmak üzere toplam 46 personel görevlendirilmiştir."(İLKHA)