  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor

Suudi Arabistan'dan karar! Araplar ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi! Dünyaya duyurdu

Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar

Bill Gates'ten dehşete düşüren proje! Milyonlarca sivrisineği sokaklara bıraktı, herkes kendine dikkat etsin

Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı

ATAK helikopterde öğrenildi! Bomba özellik Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

Yuh artık! CHP'li Belediye Başkanı, partili vatandaşı kürsüye çağırıp tokatladı!

Eksik demir hatalı beton! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden inşaat skandalı

Doğal gaz kazı çalışması: Milyonların merakla beklediği haber geldi! Ekipler hemen harekete geçti
Dünya Batı'nın desteğini alan Zelenskiy Rusya'ya beydan okudu
Dünya

Batı'nın desteğini alan Zelenskiy Rusya'ya beydan okudu

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:20:00 -
Batı'nın desteğini alan Zelenskiy Rusya'ya beydan okudu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenlediği basın toplantısında, 'Rusya’ya karşı saldırı eylemlerimiz devam ediyor' diyerek Rusya'ya meydan okudu.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna’nın diplomatik temasları da sürüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmeden sonra düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesinde Kanada’nın Ukrayna ve Avrupa-Atlantik topluluğunun güvenlik ihtiyaçlarını en çok destekleyen ülkeler arasında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bugün Başbakan Justin Trudeau ile yaptığımız görüşmede Kanada’nın Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine desteğini kaydettik. Vilnius’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Ukrayna’nın üyeliği için tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi hepimizin her şeyi yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.

“Rusya’ya karşı saldırı eylemlerimiz devam ediyor”

Ukrayna ordusunun taarruzda olduğunu belirten Zelenskiy, “Ukrayna’da Rusya’ya karşı saldırı eylemleriniz devam ediyor. Ordumuzun hangi aşamada olduğunu söylemeyeceğim ama sonuçlarını hepimiz göreceğiz” dedi. Rusya’nın savaş hakkındaki doğrulanmamış bilgilere inanılmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, “Sadece ordumuza güvenin. Ben onlara güveniyorum, Ülkenin farklı yerlerinde savaşan komutanlarımızla her gün temas halindeyim. Hepsi olumlu bir ruh halinde” diye konuştu.

Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık askeri yardım

Zelenskiy ile birlikte kameraların karşısında geçen Trudeau ise Kanada’nın Ukrayna’yı desteklediğini belirtti. Kanada’nın Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım sağlayacağını söyleyen Trudeau, ”Kanada, Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyor. Ukrayna ve Kanada, Temmuz 2023'te Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi’nde bu konuları ele almayı dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı. Trudeau daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kanada Ukrayna’nın yanında. Bugün Zelenskiy’e ve Rusya’nın acımasızca işgalini sürdürdüğü Ukrayna halkına karşı bağlılığımı yeniden göstermek adına Kiev’e gittim” dedi.

Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım
Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım

Dünya

Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya, Bingöl'den alıyordu! Şimdi Polonya ve Ukrayna kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep
Almanya, Bingöl'den alıyordu! Şimdi Polonya ve Ukrayna kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep

Gündem

Almanya, Bingöl'den alıyordu! Şimdi Polonya ve Ukrayna kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep

Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti
Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti

Dünya

Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü
Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Dünya

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Erdoğan'ın zaferini kutladı
Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Erdoğan'ın zaferini kutladı

Aktüel

Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Erdoğan'ın zaferini kutladı

Sarhoşların arabalarını Ukrayna'ya verdiler
Sarhoşların arabalarını Ukrayna'ya verdiler

Dünya

Sarhoşların arabalarını Ukrayna'ya verdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23