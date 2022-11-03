Batılı ülkeler Suriye'deki YPG kamplarından vatandaşlarını geri almaya devam ediyor

Hollanda, PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki kamplardan 40 vatandaşını ülkeye geri alacağını açıkladı.

Hollanda hükümeti bu kapsamda 12 kadını ve 28 çocuğunu geri alacak. Hollanda vatandaşlarının "IŞİD içerisinde faaliyet gösterme" suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD üyelerinin ailelerinin tutulduğu Hol ve Roj kampları bulunuyor.

YPG'nin kontrolündeki iki kampta da bölgedeki savaşlarda ölen IŞİD mensuplarının kadın ve çocuklardan oluşan aileleri tutuluyor.

Hollanda hangi kamptan vatandaşlarını geri aldığını ise açıklamadı.

Birleşmiş Milletler, birçok ülkeye yaptığı baskıda özellikle kadın ve çocukları ülkelerine geri almalarını istiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de birkaç yıldır Kanada'ya Suriye'nin kuzeyindeki kamplardan vatandaşlarını alması için çağrıda bulunuyordu.

BM verilerine göre Hol kampı, yüzde 90'ının kadınların ve çocukların oluşturduğu 56 bin mülteci ve yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Mepa News