Batı kıskacındaki Sudan'da iç karışıklık!

Sudan'ın başkenti Hartum'da 19 Aralık'tan beri devam eden protestolar sürüyor.

Başkent Hartum'da bugün Cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık 400 kişilik bir gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bugün muhalefet liderleri ülkede geniş çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yapmış, gösterilerden önce dokuz muhalif lider ve aktivist gözaltına alınmıştı.

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Sudan bir haftadan uzun süredir yükselen fiyatlar, basit ihtiyaç maddelerindeki kesintiler ve ekonomik kriz sebebiyle düzenlenen protesto gösterilerine sahne oluyor.

Gösterilerde bugüne kadar ikisi asker 40'ı aşkın sivilin yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Kaynak: Mepa News

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