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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:42:05 -
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün dörder, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 5 maç oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 102-77

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray: 91-82

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 78-88

Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor: 108-80


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Çankaya Üniveritesi-Beşiktaş HDI Sigorta: 98-94

Nesibe Aydın-OGM Ormanspor: 75-58

Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 75-57

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 83-70


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-59

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 90-89

Samsunspor-Bornova Belediyesi: 75-81

Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket: 91-75

Budo Gemlik-Semt77 Yalovaspor: 81-72


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