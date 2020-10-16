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Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko: 71 - Bayern Münih: 75

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:54:46 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: De Colo 18, Brown 2, Ulanovas 10, Vesely 25, Barthel 6, Pierre 7, Ali Muhammed 3, Hamilton, Eddie, Westermann, Biberovic

Bayern Münih: Baldwin 6, Dedovic 10, Lucic 18, Johnson, Thomas, Zipser 2, Weiler-Babb 7, Amaize, Radosevic 4, Sisko 11, Bray, Reynolds 17

1. Periyot: 28-9

Devre: 45-25

3. Periyot: 58-48


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 yenildi.

Fenerbahçe Beko ikinci kez mağlup olurken, Bayern Münih üçüncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 3. dakikada 6-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, pota altını iyi savundu ve 9. dakikada De Colo'nun üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya (27-7) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu da 28-9 önde geçti.

Rakibin uzun oyuncuları karşısında alan savunmasını iyi yapan ev sahibi ekip, Ulanovas'ın basketiyle 15. dakikada 21 sayılık üstünlük yakaladı: 37-16. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 45-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, rakibin sert savunması karşısında sayı bulmakta zorlanırken, pota altını daha iyi kullanmaya başlayan Bayern Münih, Sisko'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 10 sayıya (51-41) indirdi. Rakibin alan savunması karşısında pota altında etkili olamayan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 58-48 önde geçti.

Son periyodun başında Reynolds ile 5 sayı bulan Bayern Münih, Weiler-Babb'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada ilk kez öne geçti: 63-65. Rakibinin alan savunmasını Vesely ile delmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 39. dakikada 68-68 beraberliği yakaladı. Son dakika içinde Brown ile hücumu değerlendiremeyen sarı-lacivertli ekip, aynı oyuncunun yaptığı teknik fauller sonrası bitime 28 saniye kala 71-68 geriye düştü. Fenerbahçe Beko, son bölümde Lucic'in sayılarına engel olamadı ve karşılaşmadan 75-71 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısında Reynolds ile Lucic'i durdurmakta zorlandı. İlk yarıda ribauntlarda 20-13 üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda sadece 7 ribaunt alabilirken, rakibinin 27 ribaunduna engel olamadı.

Evinde CSKA Moskova'ya yenilen Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Maçta 20 kadar sarı-lacivertli de tribünden takımlarına destek verdi.






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