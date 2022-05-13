Başkentte 15 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yakalanan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler
Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.