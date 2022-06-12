Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan'ın uykularını kaçırdı... Bakın ne yaptılar

Ege'de adaların silahsızlandırılmasını bozan Yunanistan, günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor. Bu tahrike karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak, "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır. Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" dedi.

Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladılar

Söz konusu gelişmelerin ardından, Yunanistan ordusu Batı Trakya'da sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı.

Karayolundan rahatlıkla gözlemlenebiliyor

Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, bu hareketlilik Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Uzunluğu 135, genişliği ise 32 metre

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Ayrıca Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği öğrenildi.