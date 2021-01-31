Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası "Yerli Uçak Gemisi" için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni’nin denize indiriliş töreni esnasında yaptığı açıklamada, "ANADOLU’dan sonra gelecek yerli ve milli uçak gemimiz için görüşmelere başladık" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan bir başka açıklamada ise "Gemi inşaat sektörü burada. Buradan sesleniyorum, diyorum ki, Anadolu’yu inşa ettik, gelin bir de artık şöyle bir, iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhâlde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez, bu adımı da atmamız lazım" demişti.

Türk tipi uçak gemisi

Öte yandan edinilen bilgiye göre Türk savunma sanayi, "Türk Tipi Uçak Gemisi"nin üretimi için çalışmalara başladı. Türk Tipi Uçak Gemisi; 50 bin tona yakın deplasmana, 1800 personel kapasitesine ve hem F-35B gibi Kısa Kalkış – Dikey İniş (STOVL) hem de katapult ile kalkış yapabilecek uçar platformlara uygun altyapıya sahip olacak.

2030’lu yılların ilk yarısı içerisinde hizmete alınması planlanan Türk Tipi Uçak Gemisi’nin, hem tedariki gerçekleşmesi durumunda F-35B gibi STOVL platformlara hem de yerli platformlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Türk Tipi Uçak Gemisi’nin, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde ve halihazırda MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn, Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591), Türk Tipi Hücumbot, Yeni Tip Denizaltı Projesi, Preveze Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu, AY Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu ve Lojistik Destek Gemisi gibi projeleri de yürüten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ana yükleniciliğinde üretileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak daha önce bir açıklamada bulunan STM Genel Müdürü Özgür GÜLERYÜZ, şu ifadelere yer vermişti:

"Başta Akdeniz’deki sıkıntılardan dolayı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ve talepleri sürekli güncellenmekte. Uçak Gemisi üretimi de son zamanlarda gündemde. Bu anlamda STM olarak SSB ile uçak gemisi yapımı Türkiye’de nasıl gerçekleşebilir, dünya çapında hangi tipte nasıl gemiler vardır, bu tür gemilerden kalkabilen platformlar nelerdir gibi birçok detaylı analiz çalışması yürütülmekte. Talep olması durumunda, Türkiye Askeri Denizcilik Ekosistemi olarak bu ürünün üretimini yapma konusunda herhangi bir tereddütümüz bulunmuyor."

Türk Tipi Uçak Gemisi için gerekli görev gücü ve personel planlanmasının ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın gelecekte gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.