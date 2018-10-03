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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde! 'Kredi ve burslar artırılacak'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, önemli açıklamalar yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:52
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde! 'Kredi ve burslar artırılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan öğrencilerin burs miktarlarını artırma kararı aldıkları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Nüfusları bizden fazla olmasına rağmen Almanya’da milyon bizde milyon üniversite öğrencisi var.

Yabancı öğrenci sayısı ülkemiz hakkında olumsuz propagandalara rağmen arttı.

Yarın bugünden daha güçlü olacağız buna inanıyorum. Ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış dünyadaki yerimizi güçlendiriyor.

Cumartesi Pazar günleri artık okullarımızda öğretmenleri vasıtasıyla orada kendisine destek vermek durumundadır. Artık benim vatandaşım kolundaki bileziği, ahırındaki hayvanı satıp çocuğunu dershanelere göndermek durumda kalmayacak.

Öğrencilerimizin barınma sorunu için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu.

Öğrencilerimiz nedense hep burs istemekte ancak krediye yanaşmıyor. Kredi de iş bulduktan sonra faizsiz ödenecek bir burstur.

Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık.

Türkiye her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek istiyorsa önce dijital dönüşümünü sağlamak zorundadır. Biz milletimizin zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz.

Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.

Ülkemizin sahip olduğu verileri topraklarımızı gibi hassasiyetle korumazsak geleceğe güvenle bakamayız.

Üniversite öğrencilerimizin yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Kamuda veya özel sektörde bu öğrencilerimizin istihdam edilmesini sağlayacağız.

Üniversite mezunlarının istihdamını takip ederek başarı düzeyini ölçmek istiyoruz.

Üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kuracağız. Bu merkezler reel sektörle işbirliği içinde olacak.

Türkiye içeride ve dışarıda büyük mücadeleler veriyor. Ülkemiz hakkında pek çok yalan ve yanıltıcı bilgi dolaşıyor. İşte bu devasa güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil medyaların yönettiğini gördüm.

Ziyaret ettiğim ülkelerde ‘medya şöyle diyor. Medya böyle diyor’ diyorlar. Bırakın medyayı halkınız ne diyor siz bana onu söyleyin dedim. Medya ile demokrasi olmaz. Halk varsa demokrasi olur yoksa olmaz. Öyle güçlü demokrasi vardır ki orada medya da güçlü olur.

Eğer bir siyasetçi de medyasında korkuyor ve çekiniyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir.

Gençlerimize kendi değerlerimizi kendi kültürümüzü anlatamadığımız sürece arıza devam edecektir.

Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye geçmişte sürekli treni kaçırmış bir ülkedir. Bu defa aynı hataya düşmedik. En önemli attığımız adım yeni siteme tamamen demokratik bir biçimde geçmekti. 24 Haziran seçimleriyle kritik değişimi tamamladık.

Yönetim sistemimizin darbelere cuntalara ve krizlere açıktı. Biz böyle gelmiş böyle geçer demedik ve bu kritik değişimiz hamdolsun tamamladık. Türkiye bugün geleceğine daha güvenli bakan bir ülke.

Türkiye bugün Suriye halkının güvenliğini bizzat yerinde sağlayan bir ülke haline gelmiştir.

Tek bir amacımız var üniversitelerimizi olması gerektiği gibi ülkemizin öncü kuruluşları haline getirmektir.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni
  3. Öğrencilere müjde
  4. Kredi ve burslar artırılacak

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