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Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP kazanırsa ne olacak?"

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde "HDP kazanırsa yine kayyım atama durumu olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Seçimlerin ardından PKK ile bağlantısının tespit edilmesi durumunda HDP'li belediyelere yeniden kayyum ataması gerçekleştirilir" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP kazanırsa ne olacak?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel seçimlerin ardından PKK ile bağlantısının tespit edilmesi durumunda HDP'li belediyelere yeniden kayyum ataması gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hendek ve barikat saldırılarında PKK'lı teröristlere HDP'li belediyelerden açık bir şekilde destek gitti.Teröristlere yardımın kanıtlanması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyelere kayyım atamaları gerçekleştirildi.

Yapılan görevlendirmelerle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar hizmetle tanıştı. Hakkari'den Şırnak'a, Diyarbakır'dan Tunceli'ye kadar şehirler yeni bir görünüm kazandı.

Kayyım atanan belediyeler el değiştirirse

Yerel seçimler yaklaşırken bölgede HDP endişesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'de kabul edilen Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleri, kayyım atanan belediyelerin HDP tarafından yeniden kazanılması durumunda ne yapılacağını sordu.

Yeniden kayyım

Başkan Erdoğan'ın cevabı oldukça netti: Erdoğan; devletin, milletin parasını Kandil'e gönderip teröristlere yedirenlerin görevde tutulmayacağını açık açık söyledi.

Milletin parası Kandil'e değil, hizmete

Buna göre; bölgede PKK ile ilişkisi tespit edilen HDP'li belediyelere yeniden kayyım ataması yapılacak. Milletin parası teröristlere değil, halka harcanacak...

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
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  3. Hakkari
  4. Diyarbakır
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  10. İçişleri Bakanlığı

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