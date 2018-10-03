Başkan Erdoğan'a hakaret eden 2 şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.D ve V.C gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.