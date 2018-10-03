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Başkan Erdoğan'a hakaret eden 2 şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:50
Başkan Erdoğan'a hakaret eden 2 şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, M.D ve V.C  gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:50
  1. Tekirdağ
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. hakaret

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