Başkan Erdoğan müjdeli haberi verdi! Van'a 4 milyar 175 milyon TL'lik yatırım İşte butün detaylar...

Başkan Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün, 1,5 yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan, Vanlılarla hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

AA'da yer verilen habere göre, Türkiye'nin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'a her gelişinde sevgiyle, coşkuyla, kadirşinaslıkla kendisini bağrına basanlara teşekkür eden Erdoğan, "Van, bizi bilir; biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek, hakikaten bizim için ayrı bir mutluluk oldu. İnanıyorum ki Van, bu gidişiyle attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, kadınların, AK Parti ana kademenin, gençlerin coşkusunu gördüğünü dile getirerek, Vanlılara inandığını belirtti.

Deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının defedilmesine kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kadim şehrin asırlık ihlallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuza olduk. Son gelişimizde 'Gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez.' dedik. Bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi, kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştik. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre sadece zarar verdiğini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

Kardeşlerim, Allah aşkına soruyorum, Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kim? Su sorununu çözmesi gerekirdi Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan, Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. 'Benim buradaki Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok.' diyordum ve su sorununu da biz Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Yok ve olmayacak."

Hükümete geldikleri günden beri Van'ı yeni projelerle yatırımlarla ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştıklarını, çabaladıklarını belirten Erdoğan, bunu da önce Allah rızası için onunla birlikte ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptıklarını söyledi.

Geçmişte nice hükümetlerin gelip geçtiğini, nice siyasi kadroların yönetimde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek şu canım şehrin 25, 30, 40 yıl önceki haliyle bugünü bir karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir." diye konuştu.

Kendilerinin kuru lafla, istismarla, iftirayla işlerinin olmayacağını, hep somut rakamla, icraatla konuştuklarını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Son 20 yılda Van'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 54 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 11 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Aç, açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Sağlıkta 19'u hastaneden oluşan toplam 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

Ayrıca halen 850 konut, 420 ahır, camiler, sosyal donatılar, eğitim tesisleri ve pansiyon ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz. Van'da 1,5 metrekare büyüklüğündeki riskli alanda depreme hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün bu adımları atarken Van depreminin gecesinde Erdoğan, buradaydı. HDP neredeydi? 'Ben Kürt'üm' diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Neden? Çünkü Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye.' İşte biz, Türk'müş, Kürt'müş, Laz'mış, Çerkez'miş, Arap'mış böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Anlaştık mı bu konuda? Öyleyse mesele yok ve yola böyle yürüyeceğiz. Bizim ölçümüzde ne var? Allah yine ne buyuruyor? 'Muhakkak inananlar kardeştir.' Dolayısıyla biz tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz."

"Van ve Bitlis'te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz"

Van'da, 407 dükkan, 48 iş yerini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, ikinci etap çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Van Gölü'nün adaları, koyları, sahilleri, mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bıraktığını ifade eden Erdoğan, "Biz zaten 'Van Gölü' demiyoruz. Ne diyoruz? Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamda Van ve Bitlis'te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi ileri biyolojik atık su artırma tesisini hizmete aldık." dedi.

Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdüklerini söyleyen Erdoğan, kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını, sahil bandında olmayan, ancak Van Gölü'nü kirleten ahırları da yıktıklarını söyledi.

Erdoğan, bu ahırları, kuracakları tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacaklarını belirterek, "Böylece hem gölümüzü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gönül etrafındaki kirli görüntüyü, çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Van Gölü çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını arttıracak çalışmalara devam ediyoruz. Turizmin, ulaşımın ve lojistiğin şehri Van'ımızda 8 millet bahçesi projemiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Van ve Bitlis belediyelerinin çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarına 419 dokuz milyon lira finansman desteğinde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, "Van Gölü çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını arttıracak çalışmalara devam ediyoruz. Turizmin, ulaşımın ve lojistiğin şehri Van'ımızda 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizi 3 yıl önce hizmete sunmuştuk. Erciş Millet Bahçemizin yapımını tamamladık. Edremit, Tuşba, Akköprü İpek Yolu, Tepebaşı millet bahçelerimizin yapımları sürüyor. Bu vesileyle gerek Tuşba'ya gerek Edremit'e yaptıkları çalışmalar sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışmaların artarak devamını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edremit'in adeta bir yalı kenti olduğunu ve denize nazır Edremit'in geçmişle bugün arasında büyük bir değişiklik yaşadığını söyledi.

"En kısa sürede 41 kilometrelik van çevreyolu'nu inşa edip hizmete açacağız"

Ulaştırma yatırımlarının kalkınma altyapısının en önemli unsurlarının başında geldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla Van'da ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, belediyeler filan değil. Karayolları olarak biz yaptık. Hem bölgesinin hem de buradan geçen uluslararası trafiğin işleyişini önemli ölçüde rahatlatacak çok büyük bir proje, Van Çevreyolu'nun temelini de bugün buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Aslında bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik fakat önümüze çıkan çeşitli sorunlar sebebiyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah en kısa sürede 41 kilometrelik Van Çevreyolu'nu inşa edip hizmete açacağız. Çevre yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca Erzurum hududu Çaldıran yolunu, Van-Özal-Kapıköy yolunu, Edremit-Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz-Erciş yolunu ve Van-Çatak yolundaki çığ tünelini seneye tamamlıyoruz. Erciş-Patnos yolunu ve Van-Hakkari-Yüksekova ayrımı yolunu 2024 yılının Van-Muradiye ayrımı yolu ile ilçe geçişi dahil Erciş-Muradiye-Çaldıran yolunu ise 2025 yılında tamamlıyoruz. Van-Kapıköy arasındaki demiryolunu yenileyerek modernize ettik. Ferit Melen Havalimanı'mızı tamamen yeniledik. Göl kenarına kurduğumuz gemi inşa tesisinde inşa ettiğimiz Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının yapımı çalışmalarına başladık."

"Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik"

Tarım ve orman alanında Van'a 4 baraj ve 5 gölet yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 barajın yapımının sürdüğünü ve son 20 yılda inşa edilen projelerle 370 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarını bildiren Erdoğan, şunları belirtti:

"Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdik. Van, ülkemizin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide, Van, Tuşba, İpek Yolu, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye'ye doğal gaz arzını sağladık. Geçtiğimiz aralıkta Gevaş'a bu yıl sonuna kadar ise Gürpınar'a doğal gaz arzını sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sürdüreceğiz.

Bugün de Van'a son yıllarda kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Yine elimiz dolu geldik, Van bunlara layık. Bu yatırımlar arasında anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, pansiyonlar, spor salonları, üniversitemize ait çok sayıda proje var."

"Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak yatırımları açıyoruz"

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Biz de aşkla koşuyoruz ve yorulmuyoruz. Sizin için biz Ferhat olduk siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Deler. Niye? Aşk dağları da deldirir. Ve dağları deldik, işte bu hizmetleri yaptık." diye konuştu.

Van'a kazandırdıkları yatırımlar arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çaldıran Devlet Hastanesi ve lojmanları, çeşitli kamu kuruluşlara ait hizmet binaları ve terörle mücadeleyi kolaylaştıracak güvenlik yolları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar arasında 2 milyar liralık bir proje olan 600 megavatlık trafo merkezi var. Bu yatırımlar arasında Van ve çevresindeki yerleşim merkezlerinin içme suyu sorununu çözecek 157 milyon liralık isale hattı projesi var. Yine bu yatırımlar arasında Büyükşehir Belediyemize, Çaldıran Belediyemize, Çatak Belediyemize, Edremit Belediyemize, Erciş Belediyemize, Gürpınar Belediyemize, Özalp Belediyemize, Saray Belediyemize ve Tuşba Belediyemize ait tamamlanan çalışmalar var. Durmak yok. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var. Velhasıl Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak, Vanlı kardeşlerimize daha iyi hizmetler verilmesini sağlayacak yatırımları bugün burada resmen açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Van'ın bu yatırımlara kavuşmasında emeği, katkısı olan tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi ve özel sektörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah 2023'ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp, onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada Van, ahirette iman" sözünü anımsatarak "Bu söz herhalde boşuna söylenmedi. 'Allah, bu dünyada bizi Vansız, öteki dünyada da imansız bırakmasın.' diyorum." diye konuştu.

Gayelerinin "ışık doğudan yükselir" anlayışıyla bölgedeki tüm insanlarla kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hepimiz için daha adil, daha hakkaniyetli, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun için her şehrimiz gibi Van'daki kardeşlerimizin de her meselesine sahip çıktık. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne, babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını, kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak, demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik." diye konuştu.

"Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin için"

"Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi?" diye soran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batılı, o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Niye? Onların derdi başka ama bizim derdimiz bambaşka. İşte 13, 14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız ve peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri evlatlarınızı dağa götürüp, onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Birileri size bırakınız hakkı, hukuku, refahı yaşamayı bile çok görürken, biz ne dedik? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Yeri geldiğinde kendi gövdemizi namlulara siper ettik.

Birileri terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken, biz her vatandaşımız gibi Van'daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımlarından nasibini almasını istedik. Diyarbakır'daki kardeşlerimize söylediğim bir şey, sizlere de tekrarlamak istiyorum, ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanlarını gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve 'yeniden silaha sarılarak, çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi?' diye sorun. Yine bunlara, 'insanlara, sokaklara dökülme çağrısı yapıp, masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi?' diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler? Biz her ne yaptıysak ve yapıyorsak sizinle birlikte yaptık, sizin için yaptık. Vesayete karşı verdiğimiz kavga sizin için, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin için, darbecilere karşı sergilediğimiz direniş sizin için. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için."

"Ürkmek, korkmak kitabımızda yok"

Konuşmasında alandakilerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz aydınlık olsun. 2023'e kadar durmak yok. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ürkmek, korkmak bizim kitabımızda bu yok. Yola devam. İnşallah 2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz. Ne diyecekler? 'Van, Van olalı böyle bir şey görmedi. Van bu kutlu mücadelede tekrar söylüyorum, yanımızda mı? Van, bu sinsi oyunu bir kez daha bozmaya var mı? Van 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana koymaya hazır mı? Van, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mı? Van, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmaya kararlı mı? Van'dan yükselen bu sesin dalga dalga tüm Avrupa'yı sardığına ben inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Mesele yok. Allah yar, yardımcımız olsun. Sizleri Allah için seviyorum. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü benim kitabımda bu yok. Sadece Allah için seviyorum."

Erdoğan, tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Van Çevre Yolu Temel Atma Töreni için İpekyolu ilçesi Sıhke Gölü Özalp Kavşağı'ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferansla bağlandı.

Erdoğan, daha sonra, protokol üyeleriyle Van Çevre Yolu ve Van'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını ayrı ayrı kurdele keserek gerçekleştirdi.

