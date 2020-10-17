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Spor Başakşehir'in yüzü Trabzon'da güldü
Spor

Başakşehir'in yüzü Trabzon'da güldü

Süper Lig'in 5. haftasındaki kritik randevuda Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:24:00 -
Başakşehir'in yüzü Trabzon'da güldü

Süper Lig'in 5. haftasında geçen sezonun şampiyonu İstanbul Başakşehir, sezonu 2. sırada bitiren Trabzonspor'la karşılaştı. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ilk kez bir maç kazandı.


İstanbul Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Edin Visca kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den yeni transferi Deniz Türüç, çıktığı ilk maçta Edin Visca'nın golünde asist yaptı.

Bu maçla ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, geçen haftaki Göztepe beraberliğiyle birlikte puanını 4 yaparken, bu sezon 2. yenilgisini yaşayan Trabzonspor 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor ile, Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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