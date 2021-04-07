Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?
Başakşehir korona olan futbolcu kim? Futbol takımlarından sık sık koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerle ilgili açıklama geliyor. Son olarak Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki, hangi futbolcu korona oldu?
Son dönemde futbol kulüpleri testi pozitif çıkan isimleri açıklıyor. Son olarak Medipol Başakşehir bir futbolcunun koronaya yakalandığını duyurdu. Peki, hangi futbolcu korona oldu?
Başakşehir'de hangi futbolcu korona oldu?
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuda semptom bulunmadığı, izolasyon ve tedavi planlamalarının başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, söz konusu futbolcununu ismi verilmedi.