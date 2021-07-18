  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlar Soylu ve Kurum, Rize'de incelemelere devam ediyor
İran'da şiddetli deprem!
Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu
Belediye başkanı duyurdu: Araç trafiğine kapattık
Gündem Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın duyurdu: Araç trafiğine kapattık
Gündem

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın duyurdu: Araç trafiğine kapattık

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle İnkumu beldesinin araç girişine kapatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 17:58:00 -
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın duyurdu: Araç trafiğine kapattık

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesi, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu tatil beldesi, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek, Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

"Yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu bildirdi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldeye araç girişlerinin yasaklandığını aktaran Akın, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay