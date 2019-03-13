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Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında

- Barcelona ile Olympique Lyonlu taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti- Hafif yaralananların olduğu kavgadan dolayı 5 Fransız taraftar gözaltına alındı

13 Mart 2019 Çarşamba 21:04
Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında


MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam oynanacak Barcelona-Olympique Lyon maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 5 Fransız'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Barselona yerel polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Sants Mahallesi'nde Olympique Lyonlu ve Barcelonalı taraftarların arasında çıkan olaylara polisin müdahale ettiği belirtildi. Kavgada hafif yaralananların olduğu ve 5 Fransız'ın gözaltına alındığı duyuruldu.

İspanyol basını, Barselona polisinin taraftar kavgasına müdahale ederken biber gazı kullandığını, başından yaralanan bir taraftarın hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Katalan polisi, Barcelona-Olympique Lyon karşılaşmasını "yüksek riskli" olarak tanımlayarak önlemlerini artırmıştı. Yaklaşık 4 bin 500 Fransız taraftarın maç için Barselona'ya geldiği ve bunlardan 300 kadarının aşırı sağ radikal gruplara bağlı oldukları belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:04
  1. Barcelona
  2. Olympique Lyon
  3. taraftar kavgası
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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