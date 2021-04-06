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Spor Barcelona son dakika golüyle kazandı
Spor

Barcelona son dakika golüyle kazandı

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i son dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 02:12:00 -
Barcelona son dakika golüyle kazandı

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

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