Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta? 1.Lig play-off ffinali nerede oynanacak?
Süper Lig'e hangi takım yükselecek? 1.Lig play-off finali için geri sayım başladı. Bandırmaspor ile İstanbulspor Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için mücadele verecek? Peki, 1.Lig play-off finali ne zaman saat kaçta? 1.Lig play-off finalini kim yönetecek?
1.Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Ankaragücü ve Ümreniyespor isimlerini Süper Lig'e yazdırdı. Süper Lig'e yükselecek son takım ise Bandırmaspor-İstanbulspor maçının sonunda belli olacak. Peki, Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman?
Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta? 1.Lig play-off ffinali nerede oynanacak?
Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor ile BB Erzurumspor'u play-offlarda eleyen İstanbulspor finalde karşılaşacak. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı 2 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de oynanacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı final maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hekemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı.