Bandırmaspor-İstanbulspor CANLI İZLE

Süper Lig’e yükselen üçüncü takımın belli olması için geri sayım başladı. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e ya Bandırmaspor ya da İstanbulspor yükselecek. Futbolseverler ise Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak final maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Pei, Bandırmaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda?