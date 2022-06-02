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Spor Bandırmaspor-İstanbulspor CANLI İZLE
Spor

Bandırmaspor-İstanbulspor CANLI İZLE

Süper Lig’e yükselen üçüncü takımın belli olması için geri sayım başladı. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e ya Bandırmaspor ya da İstanbulspor yükselecek. Futbolseverler ise Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak final maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Pei, Bandırmaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-02 09:25:00 -
Bandırmaspor-İstanbulspor CANLI İZLE

1.Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, funal maçı hangi kanalda?

Bandırmaspor-İstanbulspor CANLI İZLE

Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor ile BB Erzurumspor'u play-offlarda eleyen İstanbulspor finalde karşılaşacak. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı 2 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de oynanacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı final maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hekemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı. 

2 Haziran Perşembe günün maçları

UEFA Uluslar Ligi-Lig A-Grup 2

21.45 Çekya-İsviçre        S Sport

21.45 İspanya-PortekizS Sport, CBC Sport

UEFA Uluslar Ligi-Lig B-Grup 2

21.45 İsrail-İzlanda         

UEFA Uluslar Ligi-Lig B-Grup 4

21.45 Sırbistan-Norveç

21.45 Slovenya-İsveç

UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 2

19.00 Güney Kıbrıs-Kosova

21.45 Kuzey İrlanda-Yunanistan

UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 4

19.00 Gürcistan-Cebelitarık

19.00 Bulgaristan-Makedonya

UEFA Uluslar Ligi-Lig D-Grup 2

19.00 Estonya-San Marino

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