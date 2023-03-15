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Yerel Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 06:43:00 -
Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdi Ü. (33) idaresindeki 10 ABV 788 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Hüseyin K. (45) yönetimindeki 17 YN 400 plakalı kamyonla çarpıştı. Daha sonra aynı yönde seyreden Muhsin K. yönetimindeki yolcu otobüsü de Erdi Ü.'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı. Üç aracın karıştığı kazada, Erdi Ü. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı ancak kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hüseyin K. ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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