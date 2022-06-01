Balotelli'nin yeni adresi yine şaşırttı!

Sezon başında transfer olduğu Adana Demirspor'da kendisini bulan ve iyi bir performans gösteren Mario Balotelli için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan golcünün eski takımı Monza'nın başkanı Silvio Berlusconi'den konuya ilişkin flaş açıklamalar geldi.



Adana Demirspor'un geride kalan sezonun başında transfer ettiği Mario Balotelli, Türkiye'de yeniden kendine geldi. İtalyan yıldız Adana Demirspor formasıyla çıktığı 33 maçta 19 gol atıp 6 asist yaparken yeniden İtalya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Balotelli yeni sezon öncesi şaşırtan bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

BALOTELLI'Yİ AÇIKLADILAR

İtalya Serie A'ya yükselmeyi başaran Monza kutlamalarına katılan 'Mario Balotelli, hakkında transfer iddiası geldi. Monza başkanı Silvio Berlusconi, Balotelli'nin takıma geri dönmek istediğini açıkladı.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Nicolò Schira'nın haberine göre, Serie A'ya yükselen Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi: "Balotelli tekrar bize gelip Serie A'da oynamak istediğini söyledi" açıklamasını yaparken golcü oyuncu Mario Balotelli ise "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadeleri kullanıldı.

MURAT SANCAK, "TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ

Murat Sancak, Balotelli konusunda flaş ifadeler kullanmıştı. Sancak, "Mario Balotelli ve birçok oyuncumuza teklifler var. Balotelli'ye Avrupa takımları ile Arap takımlarından teklifler var. Kulübümüzle iki yıl daha sözleşmesi var ve biz kendisini bırakmayı düşünmüyoruz. Ancak ederini bulur bir teklif olması durumunda kulüp menfaati açısından bakarız. Balotelli için Türkiye'de bir kulüpten teklif almadık; ancak ilgilenenler olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor taraftarları ise sosyal medyada, "Balotelli bizi bırakmaz" ifadelerini kullandılar.