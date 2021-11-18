Balotelli’den yine olay sözler: Türkiye'den yürüyerek gelirim

Mario Balotelli, Adana Demirspor'da yükselen performansının ardından İtalya Milli Takımı için yeniden gündeme geldi. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile konuştuğunu söyleyen Mario Balotelli, milli takıma seçilmesi halinde Türkiye'den yürüyerek geleceğini söyledi.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na yeniden dönme umudunun olduğunu ve bu konuda İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile konuştuğunu söyledi.

Twitch kanalı OcwSport'a konuşan Balotelli, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-off'a kalan İtalya Milli Takımı'nın performansını yorumlarken, milli formaya olan hasretini de dile getirdi.

"Türkiye'den yürüyerek gelirim"

Mart ayında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçlarında milli takıma seçilme umudunu koruyan İtalyan golcü, "Mart ayında İtalya Milli Takımı'na çağrılmak benim için bir rüya gibi olur. Türkiye'den yürüyerek gelirim! Mancini ile mükemmel bir ilişkim var. Son zamanlarda ondan haber aldım mı? Evet. Milli takıma dönmem için benden ne istediğini açıkça söyledi. Eğer iyi oynarsam neden beni çağırmasın." dedi.

"İtalya'da hiç sevmediğim bir şey var"

Mario Balotelli, milli takıma dönme ihtimalinin yanı sıra Mancini'nin takımına yapılan eleştiriler de soruldu İtalyan golcü şu yanıtı verdi:

"İtalya'da hiç sevmediğim bir şey var. İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu, galibiyet rekoru kırdı ama ilk yenilgide çamur atılıyor. Biraz iyimser olmak lazım değil mi?"

Süper Lig takımı Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.