Balıkesir'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması Gönen ilçesinde torunu tarafından bıçakla öldürülen ninenin cenazesi defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın cenazesi toprağa verildi. Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde torunu Fettah S. tarafından bıçakla öldürülen 80 yaşındaki Kangal için Bakırlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Bedriye Kangal'ın cenazesi daha sonra Bakırlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Fettah S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah S, Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı bıçakla yaralamıştı. Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan Fettah S. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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