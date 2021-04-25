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Eğitim Balıkesir Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Balıkesir Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversite 2021 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. Peki, Balıkesir Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:58:00 -
Balıkesir Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Balıkesir 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

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ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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