Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı Balıkesir polisi il genelinde yaptığı 10 operasyonda 12 kişiyi yakaladı.

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı 10 operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Adli makamlara çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 3 günde yapılan 10 operasyonda toplam 12 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar S.F, H.G., R.A., M.Ç., A.Y., A.A., G.G., Ö.G., E.G., H.G., E.F., A.T. hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir’de gerçekleşen 4 operasyonda; 67 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, İlçelerde düzenlenen 6 operasyonda; 3 gram Esrar, 33 adet Ecstasy, 4,39 gram Bonzai, 47,05 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.