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Bakırköy saldırganı tutuklandı!

İstanbul Bakırköy'de aracını yayaların arasına sürerek çok sayıda kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
Bakırköy saldırganı tutuklandı!

İstanbul Bakırköy'de dün kız arkadaşını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

5 kişi yaralandı

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi hafif şekilde yaralanmış, kaçan saldırgan Görkem Sertaç Göçmen ise bir süre sonra polis tarafından yakalanmıştı.

2 kişiyi silahla yaralamış

Annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenilen Görkem Sertaç Göçmen, 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

'Yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi'

Bir görgü tanığı, “Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu” dedi.

Bir başka görgü tanığı da, “Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
  1. İstanbul
  2. Görkem Sertaç Göçmen
  3. bakırköy

YORUM YAZ

  • XX1 sa önce
    ARKA KAPIDAN ÇIKARIRLAR
  • defguzidefguzi1 sa önce
    neden bu h.in halkin üzerine arabayla dalmis bu namerdin .... bunun ismi adalet olur hakim ceza verecek savci itiraz edecek avukati savunacak pskolojik sorun diyecek ve bu ... cocugunu disariya salacaklar kim hangi adaletten söz ediyon.
  • antikemalistantikemalist1 sa önce
    bu Görkemin annesi hakim babası savcıymış!
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