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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak."
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:13:45 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak."
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