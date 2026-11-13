  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular Deniz seferleri iptal, 112 çatı uçtu, ihbar yağdı… İstanbul’a lodos için 05.00 uyarısı Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar? 64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var ‘Sarıgül’ün adı fuhuş listesinde’ haberimiz gündemi salladı! Fergio Bey’in P&R’cısı için gözaltı kararı Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun! Bakan Tekin'den YP’nin ‘MEB'de kamu zararı’ iddiasına cevap! Olayda kişisel husumet var, bu bir tezgah! Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!
Eğitim Bakan Tekin'den öğrencilere ara tatil tavsiyesi
Eğitim

Bakan Tekin'den öğrencilere ara tatil tavsiyesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Tekin'den öğrencilere ara tatil tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün başlayan ara tatile ilişkin öğrencilere, "Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum." mesajını verdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sevgili öğrencilerim, hepiniz çok çalıştınız, büyük emek verdiniz. Şimdi güzelce dinlenme, hak ettiğiniz tatilin tadını çıkarma zamanı. Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tatil dönüşü okullarımızda yeniden görüşmek dileğiyle."

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ise "Değerli öğretmenlerimiz, yoğun ve verimli bir çalışma sürecini geride bıraktık. Bu kısa arada gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Fikirleriniz ve emeklerinizle evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

23 Kasım’a kadar kısa bir mola! Okullarda ara tatil başladı
23 Kasım’a kadar kısa bir mola! Okullarda ara tatil başladı

Eğitim

23 Kasım’a kadar kısa bir mola! Okullarda ara tatil başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23