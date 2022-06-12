Bakan Soylu ile Mansur Yavaş bir araya geldi! Görüşmedeki detay sosyal medyayı salladı

Şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Ankara'ya giderek bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gelişmeleri makamında oturduğu yerden takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Başkent'te birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte birçok yetkili kurum alarm durumuna geçirildi.

CHP'li belediye afetle mücadelede yetersiz kaldı

CHP'nin yönettiği İstanbul'da karla mücadelede yetersiz kalınması gibi Mansur Yavaş da afetle mücadelede yetersiz kalarak tepkilerin odağında oldu. Kent merkezi dahil bazı ilçelerde vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kapanan yolları ve mazgalları açtı, su basan ev ve iş yerlerini temizledi.

Bakan Soylu sel bölgesine gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afet bölgelerine gidip vatandaşın yaşadığı felaketi yerinde inceledi. Selin vurduğu Akyurt ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, gerekli direktifleri verdi.

Bakan Soylu ve Mansur Yavaş arasındaki fark

Ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında görüştü. Bakan Soylu'nun afet bölgesinde verdiği mücadele, ıslak pantolon ve ayağındaki botlar ile anlaşılırken, Mansur Yavaş'ı, Soylu karşısında grand tuvalet oturması dikkat çekti.

Ankara'yı yaşanmaz hale getiren Yavaş'a sosyal medyada tepki yağdı.